Директор Вайкуле прокомментировал сообщения о проверке ее деятельности

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Директор певицы Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев прокомментировал сообщения о проверке ее концертной деятельности. По его словам, у Вайкуле есть вид на жительство в России и разрешение на работу, передает РИА Новости.

Яковлев отметил, что певица работает легально и платит налоги. "Мы работаем легально, платим налоги, пусть проверяют, если это кому-то нужно", – сказал он.

Певица во время своей поездки в Одессу заявила, что не согласилась бы поехать в Крым, независимо от размера предложенного гонорара, потому что европейцам это запрещено.

После этого заявления в СМИ появилась информация, что Совет при МВД инициировал проверку концертной деятельности Вайкуле. Как сообщалось, проверка коснется концертной деятельности не только Вайкуле, но и других артистов, как зарубежных, так и отечественных.

Позже заместитель председателя общественного совета Валерий Грибакин опроверг сообщения о проверке концертной деятельности Вайкуле.