В МВД опровергли информацию о проверке в отношении Вайкуле

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Проверок концертной деятельности зарубежных исполнителей в России, в том числе Лаймы Вайкуле, инициировано не было, заявил заместитель председателя общественного совета Валерий Грибакин.

"Общественный совет не принимал никаких решений по поводу обращения в ГУ МВД Москвы, МВД России и другие правоохранительные органы с просьбой инициировать проверки концертной деятельности в России зарубежных звезд эстрады, в том числе в отношении певицы Лаймы Вайкуле", – цитирует Грибакина ТАСС.

Ранее РБК со ссылкой на главу рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при МВД Александра Хаминского сообщал, что инициирована проверка концертной деятельности Вайкуле.

По словам Грибакина, Хаминский мог высказать такое мнение как частное лицо. "Данная тема никак не рассматривалась на заседаниях и рабочих группах общественного совета", – сказал Грибакин.

Ранее широкий общественный резонанс вызвали слова Лаймы Вайкуле о том, что она приедет в Крым только после того, как будут отменены ограничительные меры.