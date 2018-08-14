Лайма Вайкуле назвала условия для поездки в Крым

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что посетит Крым, как только с России снимут санкции, введенные после присоединения полуострова, передает телеканал "Россия 1".
Она подчеркнула, что в этом случае готова выступить там даже бесплатно.
Артистка во время своей поездки в Одессу заявила, что не согласилась бы поехать в Крым, независимо от размера предложенного гонорара, потому что европейцам это запрещено. Она добавила, что рада распаду СССР и не питает к нему симпатии.
Высказывание артистки вызвало осуждение как среди жителей Крыма, так и среди коллег Вайкуле. Комментируя ее высказывание, продюсер Иосиф Пригожин отметил, что с таким отношением к Крыму ей стоит отказаться от выступлений в России. Сенатор Алексей Пушков посоветовал певице не приезжать на заработки в Россию, а "петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы".
Сама певица призналась, что шокирована реакцией окружающих на свои слова. При этом артистка заявила, что ей все равно, чем может закончиться скандал. Вайкуле также выразила сожаление, что коллеги повели себя "злобно и некрасиво".
Крым стал российским после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда более 95 процентов жителей полуострова высказались за возвращение в состав России.
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