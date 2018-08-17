МВД проверит концертную деятельность Лаймы Вайкуле

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Совет при МВД инициировал проверку концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле, рассказал РБК глава рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при МВД Александр Хаминский.
По его словам, проверка коснется концертной деятельности не только Вайкуле, но и других артистов, как зарубежных, так и отечественных.
Хаминский отметил, что второй год занимается вопросом налогообложения исполнителей, выступающих на корпоративных мероприятиях и частных вечеринках.
Для таких артистов планируется создать особый налоговый режим, и для нарушителей введут штрафы. Он привел в пример выходцев из Средней Азии, которые должны купить патент для работы в России.
По его словам, иностранные артисты, в том числе прибалтийские, въезжают в Россию по многократной туристической визе и по ней выступают на корпоративах. Однако для коммерческих выступлений необходимо получить рабочую визу.
Нарушение карается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях штрафом от 5 до 7 тысяч рублей. Также следует обязательное выдворение из России.
В других городах и регионах штраф составляет от 2 до 5 тысяч с возможным административным выдворением.
Ранее широкий общественный резонанс вызвали слова Лаймы Вайкуле о том, что она приедет в Крым только после того, как будут сняты санкции.
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