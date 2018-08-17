Мощи Спиридона Тримифунтского доставят в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Десницу святителя Спиридона Тримифунтского 24 августа доставят с греческого острова Корфу в Россию. В московском регионе к мощам можно будет прикоснуться не только в столице, но и в Подольске, Коломне, а также селе Шкинь. Об этом рассказали в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"С 24 августа по 15 октября доставят мощи одного из самых почитаемых православных святых – святителя Спиридона Тримифунтского. Десница чудотворца побывает в 12 регионах России. В Московском регионе мощи святого пробудут с 7 по 9 сентября", – заявила пресс-служба.
Святыня будет находиться в Подольске в Кирилло-Мефодиевском храме 7 сентября с семи утра до полуночи, затем ее перевезут в село Шкинь Коломенского района. Прикоснуться к мощам будет возможно в Свято-Духовском храме 8 сентября с восьми утра до семи вечера, а также с 8 по 9 сентября в Успенском кафедральном соборе Коломны.
По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова, в Москве мощи будут находиться в храме Христа Спасителя с 22 сентября по 15 октября.
Поклониться святыне можно будет также в Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Кемерово, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле и Москве.
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