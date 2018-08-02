В центре столицы нашли руины снесенного в начале XX века храма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руины церкви на территории бывшего Скорбященского монастыря в Новослободском парке признали выявленным объектом культурного наследия.

"Археологам было известно, что на месте холма раньше находилась церковь Трех Святителей, но они не знали ее точную локализацию. В распоряжении специалистов были лишь строительные проекты храма. Так как в советское время в парке часто проводили хозяйственные работы, археологам пришлось делать сложный анализ, чтобы определить, какие именно находки относятся ко времени существования монастыря", – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, в парке отыскали конструктивные элементы здания: опорный столб и часть алтарной преграды. Особый интерес у исследователей вызвала уцелевшая часть стены церкви. На ней есть фрагмент мозаики с изображением крыльев ангела, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Исследования руин продолжаются, найден кусок металлической оковки двери, кирпичи с клеймами, монета номиналом 20 копеек 1880 года и нательный металлический крестик, рассказал руководитель ведомства. Все артефакты в будущем передадут в городские музеи. Руины церкви законсервируют, а их дальнейшую судьбу решат специалисты.

Археологи также отыскали в парке артефакты советского периода: монеты, пробки от водочных и пивных бутылок, футляр от губной помады, ключи, замки и женский перстень. Детский парк пользовался большой популярностью у уголовников из Марьиной Рощи после войны. Не исключено, что все эти находки ранее принадлежали людям с криминальным прошлым.

Археологические находки на Остоженке

Скорбященский женский монастырь основали в 1891 году, он действовал до 1918 года. Обитель располагалась на углу Новослободской улицы и Вадковского переулка. Сейчас на месте бывшей обители находится Московский государственный технологический университет "Станкин".

Найденная церковь была возведена в конце XIX – начале XX века по проекту архитектора Петра Виноградова. Ее снесли в 1930-е годы, из строительных остатков сформировали холм и обустроили танцевальную площадку. Позднее там появилась летняя эстрада. Часть ее деревянного настила сохранилась до наших дней.