Спасти от пожара: как защитить памятники деревянного зодчества

10 августа в Карелии сгорела Успенская церковь, памятник деревянной архитектуры XVIII века. Пожарные просто не успели потушить мгновенно вспыхнувшую деревянную постройку. Сколько еще достопримечательностей находится в зоне риска? Портал Москва 24 расскажет, какие культурные объекты зодчества сохранились в Москве и каким образом их защищают от пожаров.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Архивное фото. ТАСС/Игорь Подгорный

Сгоревшая церковь Успения Пресвятой Богородицы являлась объектом культурного наследия федерального значения и была одной из самых известных достопримечательностей Карелии. Построенная в 1774 году, она была единственным по сохранности памятником такого уровня в России (за исключением незначительных реставрационных работ, церковь сохранила свой первоначальный облик). Здание не обшивалось, сохранился интерьер, что было абсолютно уникальным для деревянной церкви такого года постройки. Церковь пережила войны XX века, оккупацию, за все это время ничего не было вывезено и уничтожено, за исключением стоявшей рядом колокольни, утраченной во времена религиозных гонений.



Игорь Шургин реставратор, управляющий фонда "Поддержка памятников деревянного зодчества" Это катастрофа не только для деревянного зодчества, но и для культуры в целом. Таких храмов нет нигде, это национальное достояние, которое нужно было ярче пропагандировать и лучше оберегать.



Как пояснили в музее Кондопожского края, в ведении которого находится Успенская церковь, пожарная сигнализация была установлена в соответствии со всеми требованиями безопасности, она сработала и пожарные приехали вовремя. Но так как здание деревянное и конструкция сухая, возгорание произошло очень быстро. "Возбуждено уголовное дело в рамках умышленного поджога, задержан подозреваемый, ведется расследование", – сообщили представители музея.

Что в Москве?

Храм Спаса Преображения в Богородском. Фото: sobory.ru/Андрей Агафонов

Несмотря на реконструкции и постоянное обновление облика столицы, в ней тоже сохранились объекты культурного наследия и деревянного зодчества. В основном это частные дома и усадьбы, а самое большое скопление деревянных построек, многим из которых уже более 300 лет, находится в Коломенском. Единственный же сохранившийся в Москве деревянный храм XIX века – Спаса Преображения в Богородском. Он пережил несколько пожаров, последний из которых случился в начале 2000-х.

Каждый раз храм успешно восстанавливали. Но навсегда утраченных памятников деревянного зодчества в Москве гораздо больше, чем тех, что удалось сохранить. Устояли до наших дней, например, дом Федорова в малом Васильевском переулке, усадьба капрала Сытина, дом купца Недыхляева, дом-музей Михаила Лермонтова – всего их не более нескольких десятков. Сегодня все эти исторические здания находятся под охраной государства.

По словам архитектора-реставратора Андрея Бодэ, все московские объекты имеют собственников – пользователя. "Я думаю, что там все пожарные меры предусмотрены, потому что все это проверяется. И пользователь следит за соблюдением этих мер, – сказал он в беседе с телеканалом Москва 24. – Главное – это система оповещения. Потому что вызвать в Москве пожарных и быстро потушить – это не проблема".

Каковы требования?

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Постройки культурного наследия с деревянными перекрытиями и перегородками с пустотами относятся к объектам с низкой пожарной устойчивостью. В постановлении "О правилах пожарной безопасности в городе Москве" от 30 сентября 2008 года есть список условий, которые должны соблюдаться в таких постройках. Остановимся на наиболее важных.

На всех объектах с низкой пожарной устойчивостью должны быть автоматические средства защиты, включая сигнализацию с передачей сообщения пожарным.

В таких зданиях должна быть установлена защита от изменения напряжения, а кабельные линии и проводку нужно делать только огнестойкими.

Сети противопожарного водопровода должны проверять не реже двух раз в год, пожарные насосы – ежемесячно, а электропроводку – раз в год.

К находящимся вблизи деревянных зданий водоемам должны быть подъезды с пирсами и так далее.

В пресс-службе МЧС тоже подчеркнули,

что для памятников деревянного зодчества необходимо соблюдение требований пожарной безопасности: установка автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, обеспечение первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также соблюдение требований "Правил противопожарного режима". "Требования едины по всей России, а сами памятники культуры проверяются в соответствии с законом и нормативно-правовыми актами РФ", – добавили в ведомстве.

Но по мнению эксперта по пожарной безопасности Константина Кузнецова, по сути способов защиты у таких конструкций всего два. Первый – огнезащитная обработка конструкций для того, чтобы повысить их сопротивляемость. Второй способ – система пожаротушения, в которой на конструкцию при возникновении пожара выливается большое количество жидкости, огнетушащего вещества. В большинстве стран Европы оба условия соблюдаются и, например, в Норвегии все деревянные церкви защищены именно таким образом. К сожалению, в России такая система не применяется из-за высокой стоимости.

"Чисто технически все это возможно, сложностей никаких нет. У нас существуют технологии и методики производства таких работ, подготовлена нормативно-законодательная база. Все упирается в финансирование", – добавил он.

Другим важным аспектом является расположение самого объекта. Одно дело, когда такой памятник находится в городе или населенном пункте, и совсем другое, когда он стоит на большом удалении, где порой в радиусе 10-15 и более километров не живет ни одного человека.

Дворец русской трапезы в Измайловском Кремле. Фото: портал Москва 24

Помимо этого, есть проблема недоукомплектованности региональных органов государственной охраны памятников. Фраза о том, что инспектора к каждому памятнику не приставишь, уже стала знаменитой. При этом "вырвать" деревянные строения и перевезти их из природного ландшафта в зону, где они будут охраняться, – тоже не решение. Ведь зодчие ставили их в определенном месте, это является украшением ландшафта, и вырванными из контекста они будут как "звери в зоопарке".



Артем Демидов председатель Центрального совета, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры Если бы у каждого деревянного памятника культуры был рачительный хозяин, представитель епархии, он был бы вовлечен в ежедневную деятельность, то гарантий по его сохранности было бы гораздо больше. А противопожарная безопасность – это тот минимум, который мы обязаны обеспечить.



Возьмем в качестве примера музей-усадьбу Толстого в Хамовниках – одно из немногих строений, которым удалось пережить пожар 1812 года. Правда, это скорее счастливое стечение обстоятельств, говорят сотрудники. "Это удалось благодаря тому, что район Хамовники всегда был очень зеленым, и огонь не распространялся с такой интенсивностью, как это было в центре Москвы, где была достаточно плотная застройка", – рассказал заведующий музеем Дмитрий Литвинов.

На случай здесь давно не надеются. Музей оснащен системой пожарной безопасности: это и датчики дыма, и тревожные кнопки. "Мы стараемся соблюдать правила пожарной безопасности, которые утверждены правительством. Мы работаем в рамках инструкции по учету и хранению музейных ценностей. Музей сотрудничает с МЧС, есть сотрудники, которые курируют музей и регулярно приходят с осмотрами всех помещений", – добавил Литвинов.

За последние 20-30 лет, рассказал телеканалу Москва 24 историк Олег Фочкин, Россия потеряла 47 уникальных храмов. Причины разные, в основном памятники уничтожал огонь. В прошлом году по заказу министерства культуры разрабатывалась концепция сохранения в стране деревянного зодчества. Но ее отправили на доработку, так как она не содержала ни системных решений, ни конкретных шагов. Когда будет готова обновленная версия, в стране появится инструмент, который позволит свести к минимуму количество неучтенных деревянных зданий, представляющих историческую ценность.