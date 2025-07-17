Переменная облачность с грозой ожидается в Москве 17 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Переменная облачность и местами гроза ожидаются в столице в четверг, 17 июля. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 26 до 28 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 13 градусов, а в Подмосковье – до 11 градусов.

16 июля в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков. На базовой метеостанции города ВДНХ зафиксировали 5 миллиметров дождевой воды, на Балчуге – 3 миллиметра, а в Тушине – 8 миллиметров. Больше всего осадков выпало в Бутове – 18 миллиметров.

Кроме того, в Московском регионе появились редкие для Центральной России облака мамматусы из-за частых гроз и жаркой погоды. Таким облакам свойственна "мешковатая" форма. Их появление связано с резкими перепадами температуры и говорит о сильной турбулентности и нестабильности в атмосфере.