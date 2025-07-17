17 июля, 06:14Общество
Переменная облачность с грозой ожидается в Москве 17 июля
Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий
Переменная облачность и местами гроза ожидаются в столице в четверг, 17 июля. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 26 до 28 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до 13 градусов, а в Подмосковье – до 11 градусов.
16 июля в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков. На базовой метеостанции города ВДНХ зафиксировали 5 миллиметров дождевой воды, на Балчуге – 3 миллиметра, а в Тушине – 8 миллиметров. Больше всего осадков выпало в Бутове – 18 миллиметров.
Кроме того, в Московском регионе появились редкие для Центральной России облака мамматусы из-за частых гроз и жаркой погоды. Таким облакам свойственна "мешковатая" форма. Их появление связано с резкими перепадами температуры и говорит о сильной турбулентности и нестабильности в атмосфере.
"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 17 июля