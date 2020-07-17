Предупреждение о паводках в Подмосковье продлили до 20 июля

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В Подмосковье сохраняется угроза повышения уровня воды в реках, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

"Предупреждение о формировании высоких паводков на реках западной части Московской области и повышении уровня воды на 1–3 метра продлено до 20 июля", – говорится в сообщении.

В Росгидромете напомнил, что осадки над территорией столицы и области 14–16 июля вызвал южный циклон.

Синоптики прогнозируют 17 июля небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла.

Ранее метеорологи сообщили, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой с 1894 года. За 1,5 месяца столица уже выполнила (103%) сезонную норму по осадкам. Их в столице уже суммарно выпало 252,7 миллиметра.