Медведев назвал ключевые шоки для российской экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал шоки, отразившиеся на экономике страны в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трех экономических шоков. Во-первых, падение нефтяных цен на мировом рынке. Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов", – заявил политик.

По словам Медведева, в следующем году РФ сможет адаптироваться к изменившимся условиям в сырьевом секторе.

Кроме того, специалист отметил опасность внутренних ограничений по стране, вызванных пандемией коронавируса. В частности, представитель Совбеза указал на то, что нынешний кризис не имеет аналогов, а потому изменения в реальном секторе экономики, банковской и социальной сферах, а также на рынке труда нельзя измерять в рамках существующих подходов.

Еще один шок, по мнению Медведева, выражен в сокращении зарубежного спроса на товары российского производства.

"Сегодня сокращение торговли и спроса в мире – также во многом следствие ограничительных мер и временного разрыва хозяйственных и логистических связей. Поэтому продолжительность такого падения, возможно, будет ограничена сроком действия строгих карантинных мер", – заявил политик.

Медведев также отметил, что новая волна коронавируса может сравниться по разрушительному влиянию на экономику с мировыми войнами. Уже сейчас речь идет о значительном падении мирового ВВП – на уровне до 3 процентов.

Зампредседателя Совета безопасности подчеркнул, что существующий общественный вызов может быть преодолен только совокупными усилиями стран и на основе универсальных решений. Борьба с коронавирусом в отдельно взятом государстве не компенсирует массовое распространение инфекции.

Ранее эксперты оценили Россию как страну с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после коронавируса. Она вошла в топ-5 экономик, среди которых Индонезия, Китай, Мексика и Австралия.

