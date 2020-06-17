Медведев назвал ключевые шоки для российской экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал шоки, отразившиеся на экономике страны в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трех экономических шоков. Во-первых, падение нефтяных цен на мировом рынке. Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов", – заявил политик.
По словам Медведева, в следующем году РФ сможет адаптироваться к изменившимся условиям в сырьевом секторе.
Кроме того, специалист отметил опасность внутренних ограничений по стране, вызванных пандемией коронавируса. В частности, представитель Совбеза указал на то, что нынешний кризис не имеет аналогов, а потому изменения в реальном секторе экономики, банковской и социальной сферах, а также на рынке труда нельзя измерять в рамках существующих подходов.
Еще один шок, по мнению Медведева, выражен в сокращении зарубежного спроса на товары российского производства.
"Сегодня сокращение торговли и спроса в мире – также во многом следствие ограничительных мер и временного разрыва хозяйственных и логистических связей. Поэтому продолжительность такого падения, возможно, будет ограничена сроком действия строгих карантинных мер", – заявил политик.
Медведев также отметил, что новая волна коронавируса может сравниться по разрушительному влиянию на экономику с мировыми войнами. Уже сейчас речь идет о значительном падении мирового ВВП – на уровне до 3 процентов.
Зампредседателя Совета безопасности подчеркнул, что существующий общественный вызов может быть преодолен только совокупными усилиями стран и на основе универсальных решений. Борьба с коронавирусом в отдельно взятом государстве не компенсирует массовое распространение инфекции.
Ранее эксперты оценили Россию как страну с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после коронавируса. Она вошла в топ-5 экономик, среди которых Индонезия, Китай, Мексика и Австралия.
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