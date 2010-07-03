Назван самый солнечный город России

Самым солнечным городом страны оказался Улан-Удэ – столица Бурятии. Там среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов. На втором месте Хабаровск – в этом городе солнечных часов 2449, сообщает портал "Мир 24" со ссылкой на данные Росгидромета.
Синоптики также рассказали, что самым ветреным местом в России признан мыс Тайгонос в Магаданской области, где порывы ветра могут достигать 58 метров в секунду, или 208 километров в час.
Ранее "Яндекс" составил рейтинг самых дождливых и солнечных городов России по данным статистики за 30 лет. Самыми солнечными оказались Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Воронеж, Самара и Екатеринбург. В десятку самых пасмурных населенных пунктов страны попали Владивосток, Мурманск и Москва.
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ рассказали, в каких городах страны люди наиболее удовлетворены жизнью. Лидером оказался Владивосток. Следом расположились Томск, Липецк и Оренбург. Рейтинг городов с наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью возглавили Владикавказ, Хабаровск, Воронеж, Петрозаводск и Ярославль.
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