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10:31

Назван самый солнечный город России

общество

10:31

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Фото: depositphotos/MaykovNikita

Самым солнечным городом страны оказался Улан-Удэ – столица Бурятии. Там среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов. На втором месте Хабаровск – в этом городе солнечных часов 2449, сообщает портал "Мир 24" со ссылкой на данные Росгидромета.

Синоптики также рассказали, что самым ветреным местом в России признан мыс Тайгонос в Магаданской области, где порывы ветра могут достигать 58 метров в секунду, или 208 километров в час.

Ранее "Яндекс" составил рейтинг самых дождливых и солнечных городов России по данным статистики за 30 лет. Самыми солнечными оказались Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Воронеж, Самара и Екатеринбург. В десятку самых пасмурных населенных пунктов страны попали Владивосток, Мурманск и Москва.

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ рассказали, в каких городах страны люди наиболее удовлетворены жизнью. Лидером оказался Владивосток. Следом расположились Томск, Липецк и Оренбург. Рейтинг городов с наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью возглавили Владикавказ, Хабаровск, Воронеж, Петрозаводск и Ярославль.

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общество

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