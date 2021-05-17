Понедельник может стать самым жарким за последние 60 лет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице в понедельник ожидается самое жаркое 17 мая с 1958 года, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
Прогнозируется, что воздух прогреется до плюс 29 градусов, при этом абсолютный рекорд по температуре для этого дня побит не будет.
"В столице – плюс 27–29, в Подмосковье – 25–30 градусов тепла. Максимальная температура для 17 мая была в 1897 году – плюс 31, так что это мы не побьем", – сказал Синенков.
Он уточнил, что 17 мая 1958 года воздух в городе прогрелся до 27,1 градуса.
По прогнозам, в понедельник в Москве подует восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.
Из-за жары в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Этот уровень говорит о том, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение о сильной жаре с температурой воздуха 30 градусов действует в столице с 11:00 17 мая до 18:00 17 мая.
Во вторник днем в столице ожидается плюс 29–31 градус, что на 7 градусов выше нормы июля. Таких высоких показателей в этот день не было за всю послевоенную историю.
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