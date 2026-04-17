Новости

Новости

ВОЗ мониторит обстановку в Подмосковье в связи с выявлением двух случаев оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осуществляет мониторинг обстановки в Московской области в связи с выявленными случаями заражения оспой обезьян. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель организации Тарик Жазаревич.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день специфических противовирусных препаратов, нацеленных непосредственно на вирус оспы обезьян, не существует. В связи с этим терапия носит поддерживающий характер.

"Лечение пациентов с оспой обезьян главным образом основывается на контроле симптомов и возможных медицинских осложнений в зависимости от клинического состояния и возраста пациента, а также сопутствующих факторов", – пояснил Жазаревич.

Представитель добавил, что протокол лечения может включать обследование на ВИЧ-инфекцию и, при необходимости, назначение антиретровирусной терапии для лиц, живущих с вирусом иммунодефицита человека.

Ранее Роспотребнадзор по Московской области сообщил о госпитализации двух человек: одного с подозрением на оспу обезьян, другого – его контактного. Впоследствии диагноз подтвердился только у одного из них.

Позже поступила информация, что в Домодедовскую больницу госпитализировали еще одного человека с подтвержденной оспой обезьян. По данным врачей, пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

