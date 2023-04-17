Жителям Москвы рассказали о погоде 17 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первый день недели, 17 апреля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Вместе с тем местами по Московской области прогнозируется небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 14 до 16 градусов, по области – от 12 до 17 градусов.

Переменный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в столице составит 758 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о понижении дневной температуры в Москве к пятнице, 21 апреля. Вместе с тем синоптик заверил, что жителям столицы не стоит ожидать серьезных морозов.

До этого ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе жителей и гостей столицы ожидает температура до плюс 17 градусов. Однако в некоторые дни атмосферное давление будет повышаться.

Тепло начинает возвращаться в Москву

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!