В Мосгордуме пояснили, какие документы нужно брать с собой при походе в магазин

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Мосгордуме рассказали, какие документы необходимо брать москвичам при выходе из дома. В частности, речь шла о походе в ближайший магазин, аптеку или прогулке с собакой, передает "Интерфакс".
Отмечается, что все передвигающиеся по Москве пешком горожане должны иметь при себе документы, подтверждающие фактическое проживание. Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов отметил, что в указе мэра Москвы не говорится об ограничениях по поводу привязки к постоянному месту регистрации.
"Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например копию договора аренды квартиры", – отметил он.
При проживании у родственников или знакомых граждане должны предоставить расписку от собственника квартиры. В случае если человек такой документ забыл, в отношении него будет составлен протокол, который при разборе, скорее всего, будет трактоваться в пользу гражданина.
"Если человек отравляется с помощью транспорта на работу, то в пропуске вообще не указывается место проживания. Если пропуск оформляется для получения медицинской помощи или в иных целях, то нужно указать маршрут", – пояснил депутат.
Также Щитов порекомендовал жителям столицы оформлять дополнительные пропуска для поездок в выходные дни, целью которых является посещение магазина.
В столице начали проверку цифровых пропусков
В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).
С 15 апреля в столице и области заработали цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на выход из квартиры необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
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