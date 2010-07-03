Атмосферное давление в Москве доходит до рекордно высокой отметки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Атмосферное давление в столице приблизилось к рекордно высокому показателю, сообщает портал "Метеоновости".

Оно может подняться до 762 миллиметров ртутного столба. На станции ВДНХ атмосферное давление уже достигло 761,4 миллиметра ртутного столба.

"Это значение гораздо выше климатической нормы и близко к рекордному", – пояснили в сообщении.

О новом рекорде говорить пока рано, добавляют синоптики. В 2003 году атмосферное давление выросло до 763 миллиметров ртутного столба, отметили они.

Москвичей предупреждали о росте атмосферного давления. Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков тогда подчеркнул, что в четверг и пятницу оно не спадет.

Повышенное атмосферное давление отражается на самочувствии некоторых горожан. В первую очередь это может коснуться аллергиков, астматиков и тех, кто страдает повышенным артериальным давлением. В организме человека антициклон проявляется головными и сердечными болями, снижением работоспособности, недомоганием и общей слабостью.

На этой неделе в Москве уже был побит один погодный рекорд. В понедельник, 15 апреля, воздух в столице стал рекордно сухим в 2019 году. Температура воздуха в столице повысилась до 12–14 градусов, а влажность воздуха понизилась. На "Балчуге" она составила 16%, на ВДНХ – 18%, в МГУ – 30%. Такие низкие показатели несвойственны апрелю.

В среду в столице столбики термометров не поднимутся выше 10 градусов из-за северного ветра, но в пятницу начнет теплеть. К воскресенью в Москве ожидается до 17 градусов выше нуля.