17 марта, 06:46Общество
Патриарх Кирилл возглавит отпевание схиархимандрита Илия
Фото: ТАСС/URA.RU/Анастас Яковлева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит отпевание и погребение схиархимандрита Илия (Ноздрина). Об этом сообщили в Введенском ставропигиальном мужском монастыре "Оптина пустынь".
Отпевание и погребение старца Илия пройдет 18 марта в 12:00 в монастыре "Оптина пустынь".
Схиархимандрит Илий ушел из жизни 16 марта в возрасте 93 лет. Последние дни старец провел в Предтеченском скиту "Оптиной пустыни".
Священнослужитель родился в 1932 году в Орловской области. В конце 1980-х годов его назначили духовником в "Оптину пустынь", в которой проходили восстановительные работы после 65-летнего запустения.