Патриарх Кирилл возглавит отпевание схиархимандрита Илия

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит отпевание и погребение схиархимандрита Илия (Ноздрина). Об этом сообщили в Введенском ставропигиальном мужском монастыре "Оптина пустынь".

Отпевание и погребение старца Илия пройдет 18 марта в 12:00 в монастыре "Оптина пустынь".

Схиархимандрит Илий ушел из жизни 16 марта в возрасте 93 лет. Последние дни старец провел в Предтеченском скиту "Оптиной пустыни".

Священнослужитель родился в 1932 году в Орловской области. В конце 1980-х годов его назначили духовником в "Оптину пустынь", в которой проходили восстановительные работы после 65-летнего запустения.