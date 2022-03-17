Минтруд напомнил о гарантиях работникам в период простоя предприятия

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На время приостановки работы компании сотрудникам полагается ежемесячное содержание в размере двух третей зарплаты, сообщается на сайте Минтруда.

В министерстве ежедневно мониторят ситуацию на рынке труда. По словам главы ведомства Антона Котякова, сейчас многие компании, которые приостанавливают работу, берут паузу для перенастройки производственных и логистических процессов.

Министр рассказал, что правило с зарплатой касается как российских, так и зарубежных компаний, которые из-за санкций приостановили свою деятельность. К примеру, зарплату сейчас получают 62 тысячи сотрудников McDonald's и 12 тысяч сотрудников IKEA. Также содержать своих работников планируют BMW и Mercedes.

По словам Котякова, некоторые зарубежные компании объявили о том, что уходят с рынка навсегда. Согласно трудовому законодательству, руководитель должен известить коллектив о сокращении штата или ликвидации организации за два месяца до этого, а если сокращение массовое – за 3 месяца. При сокращении людям выплачивают выходное пособие в размере зарплаты.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал решение министерства проинформировать людей о трудовых гарантиях, которые им полагаются по закону. Он отметил, что сотрудники многих компаний, приостановивших работу, не знают, что им делать и какие у них есть права.

По словам депутата, некоторых принуждают взять отпуск за свой счет или написать заявление об увольнении по собственному желанию, но это недопустимо и незаконно. Если компания нарушает трудовые права работников, им стоит обратиться к депутатам, в прокуратуру и трудовую инспекцию.

С 14 марта McDonald's приостановил работу ресторанов по всей России. В компании отметили, что работу остановили из-за операционных, технических и логистических сложностей.

Ежемесячные расходы обойдутся компании в сумму до 50 миллионов долларов. Средства необходимы для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками, поставщиками и арендодателями.

Позднее стало известно, что McDonald's может начать использовать временно закрытые помещения ресторанов для организации волонтерских центров. В компании также подчеркнули, что благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", помогающий семьям с детьми, продолжит свою деятельность.