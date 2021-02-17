Психолог назвала приемы, которые помогут пережить шестидневную рабочую неделю

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Названы два приема, которые помогут пережить шестидневную рабочую неделю. Об этом рассказала кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко в эфире радио Sputnik.

Ранее в Роструде напомнили россиянам о начале длинных рабочих будней. Такие перестановки связаны с празднованием Дня защитника Отечества – 23 февраля.

Таким образом, рабочий понедельник, 22 февраля, переносится на субботу, 20 февраля. За счет этого последняя рабочая неделя месяца для россиян сократится до трех дней – с 24 по 26 февраля. Вся страна сможет отдохнуть без перерывов с 21 по 23 февраля.

Овчаренко посоветовала россиянам помнить, что после шестидневной рабочей недели их ожидает больше отдыха. Данный прием называется визуализацией выходных. Таким образом, мысль о продолжительном отдыхе способна помочь человеку справиться с увеличенным рабочим циклом.

"Любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом проведем выходные дни, что мы сделаем, как отдохнем, что приятного будет, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью", – заявила психолог.

Овчаренко заверила, что большинство работников нормально переносят шестидневную рабочую неделю. При этом часть сотрудников все же подвержена стрессу из-за увеличенной продолжительности работы. Чаще всего это сотрудники, работа которых требует повышенной концентрации.

Для таких работников психолог назвала еще один прием. Специалист посоветовала перераспределить нагрузку, оставив легкие и приятные дела напоследок. При этом начинать работу стоит с самых сложных дел.

"Неприятные дела, неприятные звонки, неприятные встречи и тяжелые дела. Их надо делать сразу, чтобы на последний шестой рабочий день не оставлять сложные и энергозатратные дела", – посоветовала Овчаренко.

Ранее психолог Александр Кичаев дал советы, как легче пережить шестидневную рабочую неделю. Он призывал поменять настрой на трудовую деятельность, а также побольше проводить времени на свежем воздухе.