Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян ждут длинные выходные – с 21 по 23 февраля включительно. Таким образом, рабочими днями в итоге окажется период с 24 по 26 февраля.

Однако до праздников россиянам придется поработать на день подольше из-за переноса рабочего дня с 22 на 20 февраля, так что следующая трудовая неделя станет шестидневной.

В Роструде отметили, что это будет единственная шестидневка в году.

Однако россиян ожидают семь коротких рабочих недель, последняя из которых завершится 30 декабря.