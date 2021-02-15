Психолог дал советы россиянам, как легко пережить шестидневную рабочую неделю

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Психолог, коуч Александр Кичаев рассказал Москве 24, как легче пережить шестидневную рабочую неделю, которая продлится с 15 по 20 февраля.
Ранее в Роструде напомнили россиянам о начале длинных рабочих будней. Такие перестановки связаны с празднованием Дня защитника Отечества – 23 февраля.
Таким образом, рабочий понедельник, 22 февраля, переносится на субботу, 20 февраля. За счет этого последняя рабочая неделя месяца для россиян сократится до трех дней – с 24 по 26 февраля. Вся страна сможет отдохнуть без перерывов с 21 по 23 февраля.
По словам психолога, в длинную рабочую неделю важно поменять настрой на трудовую деятельность, а также побольше проводить времени на свежем воздухе.
"Обычно работа предполагает сидячий образ жизни, поэтому сейчас важно много ходить, устраивать утренние пробежки и больше быть на воздухе. Работу же надо воспринимать только как один из видов деятельности", – пояснил он.
Также психолог посоветовал на этой неделе по возможности спать подольше, поскольку в зимнее время у людей, как и у животных, снижается активность и требуется больше времени на восстановление сил. По его словам, чтобы качественно выспаться, необходимо оставлять на ночь приоткрытую форточку. За счет этого будет хороший приток кислорода, создастся комфортная температура для сна. Психолог добавил, что перед тем, как лечь в кровать, следует очистить мысли от всяких проблем.
"90% причин бессонницы – это нерешенные дела и незакрытые проблемы. Если не спится, то нужно закрыть все свои проблемы и перенести их решение на завтра. Сделать это можно тоже в виде аффирмации", – заключил он.
По данным аналитиков Росстата, в России мужчины в среднем работают по 6 часов 27 минут в день, а женщины – 4 часа 30 минут. Речь идет о гражданах старше 15 лет. В Москве мужчины трудятся по 7 часов 23 минуты, женщины – по 5 часов 21 минуту. Самый большой показатель в стране у мужчин в Камчатском крае (8 часов 16 минут) и у женщин на Чукотке (7 часов 10 минут).
Профессор Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова рассказала, что иногда продуктивность двухчасового рабочего дня может быть выше, чем десятичасового. По мнению специалиста, вполне нормальна ситуация, когда из восьми заявленных часов работник трудится около пяти. Остальное же время он использует для наблюдения, обмена опытом, общения с коллегами, а также на отдых.
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