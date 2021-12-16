Синоптик пообещал россиянам морозы и сугробы в Новый год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Новогодние праздники пройдут в условиях умеренных русских морозов, рассказал Life.ru ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Будет без слякоти, ледяных дождей и просто дождей, с хорошими сугробами, 25–30 сантиметров, которые должны быть в Центральной России в конце января. Со всей атрибутикой нашей классической русской зимы, что, конечно, случается редко", – сказал Тишковец.
При этом февраль, по его словам, окажется аномально теплым.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что "ныряющий" циклон принесет в Европейскую Россию 20-градусные морозы. В центре европейской части страны они начнутся с субботы, 18 декабря. В течение суток будет -1...-6 градусов. В ночь на воскресенье, 19 декабря, метеорологи обещают до -9 градусов, а потом опять будет оттепель до 0 градусов. При этом пройдет снег.
В то же время на следующей неделе в Москве ожидается похолодание до -31 градуса. Температура резко упадет во вторник, 21 декабря: столбики термометров опустятся до -21 градуса днем после -2 градусов в понедельник. А уже в среду термометры покажут до -30 градусов.
В Москве ожидают холодный "ныряющий" циклон
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