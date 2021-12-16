Попова сообщила об удовлетворительном состоянии россиян с "Омикрон"-штаммом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Состояние всех пациентов с новым штаммом "Омикрон" в РФ удовлетворительное, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания в Госдуме заявила, что в России выявили 25 случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Голикова уточнила, что россияне, которые заразились этим штаммом, находятся под наблюдением медиков. Остальные граждане, прибывшие в Россию из Африки и граничащих стран, – на самоизоляции в обсерваторах.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

