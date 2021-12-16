Эксперт рассказала, как школы будут принимать решения о досрочных каникулах

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Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко рассказала Москве 24, что решение уйти на новогодние каникулы раньше срока остается за управляющими советами школ.

Ранее стало известно, что московским школам рекомендовали уйти на новогодние каникулы с 27 декабря по 9 января. Для учащихся начальных классов в период с 27 по 30 декабря организуют дежурные группы. Детские сады и колледжи продолжат работать штатно. Эта мера вводится для дополнительного снижения заболеваемости коронавирусом в городе.

Марианна Шевченко директор по развитию Национальной родительской ассоциации Форма рекомендации устроить новогодние каникулы пораньше – это правильно. Конечное решение остается за управляющим советом, который есть в каждой школе. Он делит обязанность по организации помощи тем, кому она понадобится в предновогоднюю неделю. Речь идет о тех же дежурных классах.

Некоторые школы вполне могут перевести детей на онлайн-обучение или доучиться до конца года очно, подчеркнула специалист. Однако подавляющее большинство учебных заведений последуют рекомендации властей, уверена Шевченко. Она полагает, что досрочный уход столичных школьников на новогодние каникулы не отразится на учебном процессе.



Марианна Шевченко директор по развитию Национальной родительской ассоциации Дети, как и родители, чувствуют предновогоднее настроение. Обычно последняя неделя в школе проходит довольно формально. Думаю, учителя несколько скорректируют свои учебные планы, интенсивнее проведя подготовку учеников до 25 декабря включительно.

Специалист отметила, что это решение не доставит неудобств родителям учащихся начальных классов. Несмотря на то что многие родители не в состоянии присматривать днем за детьми из-за работы, им на помощь придут дежурные классы, сказала Марианна Шевченко.

По ее мнению, уйти на каникулы чуть раньше – более верное решение, чем перевести школы на дистант. За несколько дней школьники с учителями едва успеют наладить онлайн-обучение, и уже наступит Новый год.

Ранее депутат Госдумы Наталья Костенко предложила установить единые антиковидные рекомендации в российских школах. По ее мнению, необходимо проанализировать региональную практику в школах и разработать единый алгоритм по предотвращению инфицирования коронавирусом.