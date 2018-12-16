Ночь на 17 декабря в Москве может стать самой холодной с начала зимы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы ждет, возможно, самая холодная ночь с начала зимы. Об этом сообщают специалисты погодного центра "Фобос".

Согласно прогнозам, в ночь на 17 декабря в Москве подморозит до -17 градусов. Между тем в отдельных районах области столбики термометров покажут до 24 градусов ниже нуля.

"По нашим расчетам, ближайшей ночью в условиях относительно малооблачной и спокойной антициклональной погоды", – отметили в "Фобосе".

Пока что самая холодная ночь выдалась 1 декабря. В начале календарной зимы минимальная температура составила -15,1 градуса.

Минувшей ночью температура в столичном регионе также приблизилась к отметке в 15 градусов мороза. По словам синоптиков, в воскресенье похолодание усилится, а Москва окажется в центре антициклона.

Кроме того, в городе ожидаются туман с видимостью 200-700 метров, изморозь, гололедица и высокое атмосферное давление.

На следующей рабочей неделе в город нагрянут 17-градусные морозы со снегом. МОЭК пообещала повысить температуру отопления в жилых домах.

