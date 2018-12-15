Москвичей предупредили о тумане и гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МЧС по Москве предупредило горожан, что в ближайшие 1-3 часа, а также в ночь на воскресенье, 16 декабря, в Москве будет туман с видимостью 200-700 метров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По прогнозам синоптиков, Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 16 декабря в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров, изморозь, на дорогах гололедица", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни в Москве будет по-настоящему холодно. В регион придут 20-градусные морозы. Энергетики пообещали повысить температуру в батареях. В Институте географии РАН пояснили, что похолодание – это скорее возвращение к норме, чем аномалия.