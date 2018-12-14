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Москва 24

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Общество

14 декабря, 15:40

В квартирах станет теплее с приходом морозов

общество погода

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

МОЭК решила повысить температуру на внутренних системах отопления в домах в связи с похолоданием в столичном регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В МОЭК уточнили, что на протяжении всего отопительного сезона в оперативном режиме корректируют температурный график в зависимости от погодных условий. Плановые значения при -5 градусах на улице составляют 96 градусов в теплосети, при -15 – 125 градусов, при -22 – 130 градусов.

Жителей города также призвали соблюдать осторожность: не приближаться к местам парения при обнаружении их на улице, удалиться на безопасное расстояние.

По прогнозам синоптиков, сильные морозы до -18 градусов придут в Москву в ближайшие выходные, 15-16 декабря. Похолодание принесет сильный антициклон.

В субботу температура воздуха составит от 4 до 6 градусов мороза. В области похолодает до -9. Порывы ветра составят 2-7 метров в секунду.

В воскресенье температура опустится еще ниже. В столице подморозит до 17-19 градусов ниже нуля. На востоке Подмосковья столбики термометра покажут -20.

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Вместе с морозами горожан ожидает и аномальное высокое атмосферное давление, которое 15 декабря составит 761 миллиметр ртутного столба, а 16 декабря повысится до 764 миллиметров.

Морозно будет и в начале следующей недели. Днем в понедельник ожидается 11 градусов мороза, ночью столбик термометра опустится до -15.

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