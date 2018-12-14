Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резкое похолодание придет в столицу в предстоящие выходные. При этом погода, по словам специалистов центра "Фобос", будет солнечной, передает Агентство "Москва".

Вместе с морозами горожан ожидает и аномальное высокое атмосферное давление, которое 15 декабря составит 761 миллиметр ртутного столба, а 16 декабря повысится до 764 миллиметров.

"На фоне повышения атмосферного давления будет усиливаться антициклональная циркуляция воздушных масс, осадки прекратятся, облаков практически не будет и такая ситуация будет способствовать охлаждению в ночные часы и без того холодного воздуха", – отмечают метеорологи.

В субботу температура воздуха в Москве составит от 4 до 6 градусов мороза. А вот в области похолодает до минус 9. Порывы ветра составят 2–7 метров в секунду.

Еще холоднее будет в воскресенье. В столице подморозит до 17–19 градусов ниже нуля. На востоке Подмосковья столбики термометра покажут минус 20.

Похожая погода ожидает москвичей и на следующей рабочей неделе. Мороз и солнце задержатся в регионе минимум до среды.

Ранее синоптики предупредили москвичей о снеге и облачной погоде. Максимальная температура воздуха в Москве составит 2–4 градуса мороза, по области до минус 6 градусов. При этом водителям стоит быть внимательнее из-за гололедицы на дорогах.