Небольшой снег ожидается в Москве 14 декабря

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, местами небольшой снег ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 14 декабря.

Максимальная температура воздуха в Москве составит -4... -2 градуса, по области до -6 градусов, передает портал "Метеоновости".

Будет дуть северо-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Повышенное давление и влажность воздуха станут негативным фактором, влияющим на самочувствие метеозависимых людей, отметили синоптики.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что в выходные ожидается понижение температуры до -15 градусов.