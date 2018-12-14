Небольшой снег ожидается в Москве 14 декабря

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода, местами небольшой снег ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 14 декабря.
Максимальная температура воздуха в Москве составит -4... -2 градуса, по области до -6 градусов, передает портал "Метеоновости".
Будет дуть северо-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.
Повышенное давление и влажность воздуха станут негативным фактором, влияющим на самочувствие метеозависимых людей, отметили синоптики.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что в выходные ожидается понижение температуры до -15 градусов.
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