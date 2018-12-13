Москву накроют морозы в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В выходные в столичном регионе ожидается понижение температуры до -15 градусов. Будет идти небольшой снег, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Москва окажется в центре антициклона. В течение субботы температура воздуха опустится до -5... -7 градусов. По области подморозит до -10. В воскресенье похолодает до -10... -12, по области – до -15 градусов.

Ветер будет дуть слабый. Прироста снежного покрова не ожидается. Атмосферное давление – повышенное, порядка 764 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды к вечернему часу пик в четверг, 13 декабря. С 15:00 до 21:00 ожидаются осадки. Всего в столице выпадет около 5 миллиметров снега.