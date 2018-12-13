Москвичей предупредили об ухудшении погоды к вечернему часу пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды к вечернему часу пик в четверг, 13 декабря.
"В Москве погода ухудшится к вечернему часу пик. Максимальная эффективность осадков прогнозируется в период с 15:00 до 21:00. Всего в столице выпадет около 5 миллиметров снега", – сообщают специалисты центра погоды "Фобос".
По прогнозам метеорологов, в четверг, 13 декабря, в столице ожидаются облачная погода, временами снег и до -5 градусов. Максимальная температура воздуха в Москве будет на уровне от -2 до 0 градусов, по области – до -5 градусов. На дорогах гололедица.
Будет дуть северо-восточный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80 процентов.
А в выходные в столице ударят двадцатиградусные морозы. В четверг днем уже похолодает до 1–3 градусов мороза в городе и до 5 градусов ниже нуля – по области. До конца недели, включая выходные, температура продолжит понижаться.
В выходные днем ожидается около 10 градусов мороза, а с субботы температура будет по ночам понижаться до минус 20. Такая погода продержится как минимум до среды.
"Утро": повышенное атмосферное давление ожидается в Москве 13 декабря
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