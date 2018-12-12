Никольские морозы до -19 градусов ожидаются в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В канун православного праздника Николы Зимнего, который отмечается 19 декабря, в Москву придут морозы. Уже в понедельник, 17 декабря, температура воздуха ночью может опуститься до -19 градусов. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".
"В текущем году существенное понижение температуры ожидается в канун Николина дня. Антициклон из Скандинавии постепенно будет вымораживать центр России, в том числе и московский регион", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, постепенное похолодание в столице начнется с пятницы, 14 декабря. В этот день в ночные часы температура опустится до -3...-5 градусов. В субботу, 15 декабря, температура продолжит падать. Метеорологи обещают до -5...-7 градусов, к вечеру столбики термометров покажут до -12 градусов, 16 декабря температура в столичном регионе опустится еще на 5 градусов.
По словам специалистов, такие показатели ниже нормы почти на семь градусов. Синоптики считают, что на фоне потепления климата Никольские морозы становятся редкостью. Последний раз такие морозы были зафиксированы в Москве в 2012 году.
В четверг, 13 декабря, из-за сильной гололедицы в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Это означает, что погода потенциально опасна. По данным синоптиков, в четверг ночью в столичном регионе будет облачно, возможен небольшой снег. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Похолодает до -6 градусов.
Днем сохранится облачная погода с осадками. Местами образуется сильная гололедица. Ветер – северо-восточный, 5-10 метров в секунду, температура – до -3 градусов.
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