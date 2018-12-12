Повышенный уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В четверг, 13 декабря, из-за сильной гололедицы в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Это означает, что погода потенциально опасна, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в четверг ночью в столичном регионе будет облачно, возможен небольшой снег. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Похолодает до -6 градусов.

Днем сохранится облачная погода с осадками. Местами образуется сильная гололедица. Ветер – северо-восточный 5–10 метров в секунду, температура – до -3 градусов.

В дальнейшем похолодание продолжится. К выходным в Москву и область придут двадцатиградусные морозы. Такая погода продержится как минимум до среды.