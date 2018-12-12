Зима напомнит о себе жесткими морозами в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двадцатиградусные морозы ударят в столичном регионе в выходные, сообщает Агентство "Москва".

Синоптики обещают, что похолодание начнется уже предстоящей ночью. Температура устойчиво перейдет на минус, и в столице столбики термометров покажут 0... -2 градуса, а по области +1... -4.

В четверг днем уже похолодает до 1–3 градусов мороза в городе и до 5 градусов ниже нуля по области. До конца недели, включая выходные, температура продолжит понижаться.

В выходные днем ожидается около 10 градусов мороза, а с субботы температура будет по ночам понижаться до минус 20. Такая погода продержится как минимум до среды.

12 декабря москвичам пообещали теплую погоду без осадков. Максимальная температура днем составит от -1 до +1 градуса в столице, по области – до 4 градусов мороза.

Вечером местами ожидается слабый снег. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Синоптики предупредили, что даже незначительные погодные колебания могут усилить метеопатические реакции у жителей региона, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Несмотря на оттепель, высота снежного покрова в столице с начала зимы впервые стала серьезно опережать норму. К выходным сугробы в Москве могут вырасти до 20 сантиметров.