Зима напомнит о себе жесткими морозами в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Двадцатиградусные морозы ударят в столичном регионе в выходные, сообщает Агентство "Москва".
Синоптики обещают, что похолодание начнется уже предстоящей ночью. Температура устойчиво перейдет на минус, и в столице столбики термометров покажут 0... -2 градуса, а по области +1... -4.
В четверг днем уже похолодает до 1–3 градусов мороза в городе и до 5 градусов ниже нуля по области. До конца недели, включая выходные, температура продолжит понижаться.
В выходные днем ожидается около 10 градусов мороза, а с субботы температура будет по ночам понижаться до минус 20. Такая погода продержится как минимум до среды.
12 декабря москвичам пообещали теплую погоду без осадков. Максимальная температура днем составит от -1 до +1 градуса в столице, по области – до 4 градусов мороза.
Вечером местами ожидается слабый снег. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Синоптики предупредили, что даже незначительные погодные колебания могут усилить метеопатические реакции у жителей региона, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Несмотря на оттепель, высота снежного покрова в столице с начала зимы впервые стала серьезно опережать норму. К выходным сугробы в Москве могут вырасти до 20 сантиметров.
"Утро": повышенное атмосферное давление ожидается в Москве 12 декабря
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