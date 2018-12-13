Около 10% месячной нормы осадков выпадет в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Снегопад, начавшийся в столице накануне, продолжится днем в четверг. По прогнозам синоптиков, 13 декабря в Москве может выпасть до 10% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"В 6:00 температура воздуха уже понизилась до -0,2 градусов, провоцируя активное образование гололедицы. В Москве количество осадков составило 1 миллиметр, снежным лидером Подмосковья стали Черусти, там в осадкомеры попало 2 миллиметра небесной влаги. В течение дня снег будет идти, и количество выпавших осадков увеличится еще на 2-4 миллиметра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что норма осадков в декабре в столичном регионе составляет 56 миллиметров.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Москве ожидается облачная погода, временами снег и до -5 градусов. Максимальная температура воздуха в столице будет на уровне от -2 до 0 градусов, по области – до -5 градусов. На дорогах гололедица.

Будет дуть северо-восточный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов. Синоптики отмечают, что атмосферное давление продолжит рост и превысит нормальные значения на несколько единиц. Выше нормы и температура воздуха – на 3–4 градуса.