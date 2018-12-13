Похолодание ожидается в Москве 13 декабря

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Облачная погода, временами снег и до -5 градусов ожидаются в столичном регионе в четверг, 13 декабря.

Максимальная температура воздуха в Москве будет на уровне от -2 до 0 градусов, по области – до -5 градусов. На дорогах гололедица, передает портал "Метеоновости".

Будет дуть северо-восточный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление продолжит рост и превысит нормальные значения на несколько единиц. Выше нормы и температура воздуха – на 3–4 градуса.

Похолодание продолжится из-за антициклона, который приближается к столице с северо-запада. В пятницу в Москве будет от -4 до -9 градусов, в субботу днем до -7, ночью до -12.

На выходных центр антициклона окажется прямо над Москвой, и температуры будут "суровыми", ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.