В четверг в Москве резко похолодает

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Московский регион в четверг, 13 декабря, столкнется с заметным похолоданием. Утром в Москве будет сыро, к вечеру морозы усилятся. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Он предупредил москвичей о том, что завтрашний день будет некомфортным. Утром температура воздуха будет на уровне нуля градусов, а к вечеру опустится до -5, пойдет снег. Из-за того, что в предыдущие дни в Москве шел мокрый снег и температура повышалась, завтра, из-за похолодания стоит ждать гололед.
Похолодание продолжится из-за антициклона, который приближается к Москве с северо-запада. В пятницу в Москве будет от -4 до -9 градусов, в субботу днем до -7, ночью до -12. На выходных центр антициклона окажется прямо над Москвой, и температуры будут "суровыми", предупреждает эксперт.
В ночь на понедельник и вовсе температура может достичь -18 градусов. При этом на выходных осадков по причине антициклона не ожидается. Будет солнечно, хотя теплее от этого не станет. За несколько дней температура воздуха понизится примерно на 15 градусов.
В грядущий четверг, 13 декабря, из-за сильной гололедицы в Москве объявили желтый уровень погодной опасности.
Синоптики предупредили о похолодании и гололеде в Москве
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