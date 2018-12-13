Синоптики предупредили москвичей о гололедице в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В эту пятницу, 14 декабря, в Москве будет облачно. Также пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщил Гидрометцентр.
Температура воздуха в столице будет варьироваться около -5 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Синоптики добавили, что атмосферное давление установится на уровне 758 миллиметров ртутного столба.
Погода этого четверга, 13 декабря, осложнила работу всего московского транспорта. Так, были задержали и отменены десятки авиарейсов в столичных аэропортах. Из-за снегопада оказалось почти парализовано движение автомобилей на многих дорогах как в центре Москвы, так и на окраинах. Специалисты центра погоды "Фобос" уточнили, что снег будет идти всю ночь с 13 на 14 декабря.
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