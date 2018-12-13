Снегопад осложнил работу наземного и воздушного транспорта в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада. Как ранее уточнили специалисты центра погоды "Фобос", снег будет идти весь вечер, ночь, а также всю пятницу.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 20:30, в частности, 5 рейсов задерживаются и два отменены во Внукове. В Домодедове задерживаются 10 рейсов и отменяются 12. В Шереметьеве задержаны 14 рейсов.
Также погода отразилась на дорожной ситуации в Москве. По данным "Яндекса", загруженность дорог оценивается в 7 баллов.
Движение транспорта затруднено на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Варшавском, Каширском, Новорязанском и Носовихинском шоссе.
Автомобильные заторы образовались на МКАД в районах Лианозово, Дмитровский, Ховрино, Северное Тушино, Строгино, Крылатское, Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Ясенево, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное, Зябликово, Капотня, Котельники, Выхино-Жулебино, Вешняки, Ивановское, Северное и Восточное Измайлово, Гольяново, Ярославский, Лосиноостровский и Северное Медведково.
Движение на ТТК осложнено в районах Марьина роща, Савеловский, Беговой, Пресненский, Хамовники, Донской, Южнопортовый, Красносельский, Нижегородский и Сокольники.
На Садовом кольце трудно проехать в районах Красносельский, Мещанский, Тверской, Пресненский, Арбат, Замоскворечье, Таганский и Басманный. Также заторы зафиксированы на многих центральных улицах столицы.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 14 декабря, в Москве ожидается снегопад. В городе выпадет около 5 миллиметров осадков.
На выходных снегопада не будет, возможны лишь небольшие осадки днем в воскресенье, 16 декабря.
Что происходит с трафиком на дорогах столицы
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