Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

13 декабря, 20:39

Снегопад осложнил работу наземного и воздушного транспорта в Москве

транспорт город общество погода

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада. Как ранее уточнили специалисты центра погоды "Фобос", снег будет идти весь вечер, ночь, а также всю пятницу.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 20:30, в частности, 5 рейсов задерживаются и два отменены во Внукове. В Домодедове задерживаются 10 рейсов и отменяются 12. В Шереметьеве задержаны 14 рейсов.

Также погода отразилась на дорожной ситуации в Москве. По данным "Яндекса", загруженность дорог оценивается в 7 баллов.

Движение транспорта затруднено на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Варшавском, Каширском, Новорязанском и Носовихинском шоссе.

Автомобильные заторы образовались на МКАД в районах Лианозово, Дмитровский, Ховрино, Северное Тушино, Строгино, Крылатское, Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Ясенево, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное, Зябликово, Капотня, Котельники, Выхино-Жулебино, Вешняки, Ивановское, Северное и Восточное Измайлово, Гольяново, Ярославский, Лосиноостровский и Северное Медведково.

Движение на ТТК осложнено в районах Марьина роща, Савеловский, Беговой, Пресненский, Хамовники, Донской, Южнопортовый, Красносельский, Нижегородский и Сокольники.

На Садовом кольце трудно проехать в районах Красносельский, Мещанский, Тверской, Пресненский, Арбат, Замоскворечье, Таганский и Басманный. Также заторы зафиксированы на многих центральных улицах столицы.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 14 декабря, в Москве ожидается снегопад. В городе выпадет около 5 миллиметров осадков.
На выходных снегопада не будет, возможны лишь небольшие осадки днем в воскресенье, 16 декабря.

Что происходит с трафиком на дорогах столицы

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать