Москву накроет снегопад в ночь на пятницу

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Снегопад ожидается в Москве в ночь на пятницу, 14 декабря. В городе выпадет около 5 мм осадков, сообщает Росгидромет.
В субботу и в ночь на воскресенье снегопада не будет, небольшие осадки возможны только днем 16 декабря.
Из-за ухудшения метеоусловий столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом.
Сейчас движение в столице затруднено из-за снегопада. Сложно выехать из города по улице Профсоюзной и шоссе Энтузиастов. Заторы в сторону области наблюдаются на улице Андропова, Ленинском проспекте и проспекте Мира.
Кроме того, число задержанных рейсов в столичных аэропортах из-за снегопада возросло почти вдвое. В настоящее время откладывается вылет почти полсотни самолетов.
По прогнозам синоптиков, в выходные в столичном регионе ожидается понижение температуры. В субботу температура воздуха опустится до -5... -7 градусов, а в воскресенье уже будет от -10 до -12, по области – до -15 градусов.
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