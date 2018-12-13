Водителям посоветовали не садиться за руль из-за снегопада

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Вечером 13 декабря погодные условия в Москве ухудшатся, а начавшийся ранее снегопад продолжится. В связи с этим водителям лучше отказаться от поездок на личном автомобиле, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
Интенсивность осадков усилится к часу пик. "Видимость на дорогах будет снижена, увеличится тормозной путь, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий", – отмечается в сообщении.
Москвичей попросили по возможности оставить свои машины и пересесть на общественный транспорт, который работает в штатном режиме.
Если избежать поездки на автомобиле нельзя, Транспортный комплекс рекомендует соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.
По прогнозам, вечер четверга отметится облачной погодой и пятиградусными морозами. Максимальная температура воздуха в Москве будет на уровне от -2 до 0 градусов, по области – до -5 градусов. На дорогах ожидается гололедица.
Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы из-за снегопада. В МЖД подчеркнули, что снегоуборочные машины курсируют по специальному графику, не создавая при этом помех движению поездов.
Аэропорты заявили о работе в штатном режиме несмотря на снегопад.
В предстоящие выходные в столичном регионе похолодает до 15 градусов ниже нуля. В течение субботы температура воздуха опустится до -5... -7 градусов. По области подморозит до -10. В воскресенье похолодает до -10... -12, по области – до -15 градусов.
Снег и гололедица ожидаются в Москве 13 декабря
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