Климатолог прокомментировал резкое похолодание в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал порталу Москва 24 о том, что текущее похолодание – это возвращение к норме, а не аномалия.
"Та температура, что будет, -12 или -15 градусов – это нормально. Скорее то, что сейчас есть – это не совсем нормально", – объяснил эксперт.
По его словам, в середине века мы уже можем отвыкнуть от снега в Новый год. "Сейчас у нас температура через ноль переходит где-то в начале ноября, через 30 лет это будет уже происходить в начале декабря. Весь декабрь будет привычен со среднесуточной температурой выше ноля, снега, скорее всего, в декабре стабильно не будет", – рассказал Семенов.
По словам синоптиков, Москву ожидает резкое похолодание на выходные. Вместе с морозами придет высокое атмосферное давление и солнечная погода. В субботу синоптики прогнозируют температуру от 4 до 6 градусов мороза, в области может похолодать до минус 9.
Самым холодным обещает быть воскресенье. В этот день столбик термометра может опуститься до минус 18 градусов, в Подмосковье ожидается мороз до минус 20 градусов.
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