Глобальное потепление: прогноз погоды важнее новостей

В июле 2018 по всей планете было побито 118 температурных рекордов, сообщает НУОАИ США. У нас в стране максимумы были побиты во Владивостоке, Мурманской области, аномальная жара регистрируется и в других крупных городах. Портал Москва 24 узнали у экспертов, чем опасны такие рекорды.

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Убийственная жара

От чего чаще всего умирают россияне? ДТП, отравление алкоголем, рак - все эти причины играют свою роль, но не стоят на первом месте. Согласно данным Росстата, в 2017 году каждый второй россиянин скончался от сердечно-сосудистых заболеваний. Из них половину берет на себя ишемическая болезнь сердца, острый вариант которой больше на слуху - инфаркт миокарда. Конечно чаще всего речь идет о людях старше 60 лет, на их долю приходится почти 85% смертей.

Любая серьезная нагрузка в этом случае категорически противопоказана. Заместитель директора по научной работе ин-та кардиохирургии им. В. И. Бураковского НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН Юрий Бузиашвили: "На любое состояние: на инфекцию, на жару, на холод, на стресс - на все реагирует сердечно-сосудистая система. Она основа основ организма. У нас в стране около 40 миллионов гипертоников и от 16 до 18 млн больных, страдающих атеросклерозом. И если говорить о нынешней жаре, чем выше температура, тем больше риск для тех, кто страдает ишемической болезнью сердца и гипертонией".

Жаркий новый мир

Летняя жара царит по всему Северному полушарию. В Японии зафиксирована температура в 41,1°, по меньшей мере 80 человек погибли от зноя. В Италии в 18 крупнейших городах объявлен красный уровень опасности из-за высокой температуры. В Москве МЧС рассылает жителям предупреждающие SMS-сообщения о жаркой погоде. Часто говорят об "аномальной жаре", имея в виду, что эта ситуация ненормальна и происходит впервые. Но климатологи говорят, что подобные рекорды нас ожидают каждое лето.

Старший научный сотрудник лаборатории теории климата ИФА им. А.М.Обухова РАН Александр Чернокульский: "Растет повторяемость периодов волн жары, засух, вроде той, что у нас была в 2010 году, ну и связанные с ними лесные пожары. Наблюдения показывают достаточно очевидно: рост температуры вываливается за все возможные ошибки вычислений. И любые модели не показывают современных изменений климата, пока мы не включаем туда антропогенный фактор, в первую очередь сжигание ископаемого топлива".

Интересно, что здесь совпадают две абсолютно несвязанные друг с другом тенденции. С одной стороны уровень жизни и в мире, и у нас в стране постоянно растет. Доходы населения увеличиваются, здравоохранение становится более доступным, да и технологии не стоят на месте. В результате по данным ООН, в России к 2050 году практически каждый третий житель будет старше 60 лет.

С другой стороны, если никаких серьезных изменений в политике выбросов не произойдет, к середине века температура в среднем может увеличиться еще на 2-4 градуса. Эта цифра только кажется небольшой, за последние 100 лет она выросла чуть больше 1 градуса, и этого уже хватает для стабильного возникновения температурных рекордов.

Кардиолог, академик РАН Юрий Беленков: "В экстремальные периоды смертность конечно повышается. Это проявляется не всегда сразу, может быть отложенный эффект, но это факт. Единой статистики нет, т.к. это комплексное воздействие, но в общей сложности на 15-20 идет повышение обращаемости в скорую помощь и повышение неприятных исходов".

Если рост температуры никак не изменится и прогнозы ООН по пожилым людям окажутся верными, то практически каждый третий пенсионер окажется в зоне риска в жаркие дни. Вот уж когда прогноз погоды будет важнее новостей!

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Пришла беда - отворяй ворота

К сожалению, негативное влияние потепления на этом не останавливается. Еще один серьезный фактор не так сильно касается нашей страны, но только потому что в этом аспекте мы выбиваемся из общего тренда. Около половины населения Земли живет у воды, и каждый год уровень Мирового океана растет, а причина та же - глобальное потепление. Примерно две трети обеспечивает простое расширение воды от нагрева, другую треть дают тающие ледники. В итоге жители Нидерландов, где около половины территории лежит ниже уровня моря, вынуждены тратить миллионы евро ежегодно для борьбы с подступающей водой, а ведь это самая населенная страна Европы.

Заместитель директора по науке ИФА им А.М. Обухова РАН Владимир Семенов: "Прибрежные и островные государства будут очень сильно этим затронуты. При продолжающемся повышении уровня моря и нашу Калининградскую область сильно заденет в течении ближайших 30-50 лет"

Другой проблемой будет увеличение и усиление экстремальных явлений - наводнений, паводков, сильных ливней и штормов. К сожалению механизм этих увеличений пока не раскрыт, ученые даже не могут договориться о том, что считать сильным ливнем, ведь одни и те же осадки для Таиланда и для пустыни Гоби или даже для Москвы - это принципиально разные вещи. Ведущий научный сотрудник ГГО им. А. И. Воейкова Андрей Киселев комментирует: "Нет общего критерия, что называется сильным ливнем или сильной засухой, поэтому мировой научной статистики нет. Но есть данных есть данные страховых агентств, они ведут подобную статистику, и она говорит о том, что за последние 30-35 лет примерно втрое увеличилось количество подобных погодных аномалий и природных катастроф".

Масса проблем появляется на конкретной местности. К примеру в нашей стране 2/3 территории относятся к районам вечной мерзлоты. В этих районах находится до 30% разведанных запасов нефти, 60% запасов газа, вся инфраструктура по добыче и транспортировке. Даже жилые дома строились с расчетом на вечную мерзлоту. Сейчас все эти объекты приходится либо поддерживать, затрачивая существенные средства, либо создавать новые проекты.

Немного о хорошем

Конечно всегда есть обратная сторона медали. Один из главных мегапроектов в нашей стране, Северный морской путь, только выигрывает от потепления. Сейчас миллионы и миллионы тонн грузов идут из Китая в Европу и обратно через Индию, Красное море, Суэцкий канал и Средиземноморье, это Великий Шелковый путь современности. Но если идти на север, через Берингов пролив и далее вдоль наших берегов, то дорога может сократиться в два раза. Расход топлива и срок доставки серьезно сократится, проблема в том, что сейчас для эксплуатации Северного морского пути требуются огромные ледоколы, и доступен он далеко не круглый год. Поэтому абсолютное большинство перевозчиков предпочитают проверенные маршруты, даже несмотря на немаленькую плату за проход через Суэц и угрозу нападения пиратов. Но каждый год арктические ледники отступают все дальше, себестоимость прохождения по Северному морскому пути каждый год уменьшается, и вполне возможно, что через наши порту будет проходить половина товаров мира.

ООН: мир и обеспокоенность

Главная проблема даже не в самом глобальном потеплении. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в 2017 году, лишь чуть больше половины россиян уверены, что человеческий фактор здесь решающий. После очередного катаклизма эта тема выходит на какое-то время вперед, но практические решения максимально буксуют. Большинство деклараций, которые принимаются на международном уровне, являются декларативными, то есть ни к чему не обязывают, а только "рассказывают" о проблеме. Яркий пример - недавно подписанные Парижские соглашения. Во-первых, страны взяли на себя обязательство удерживать выбросы парниковых газов, но не было прописано никаких санкций для нарушителей. Во-вторых, даже из такого "мягкого" соглашения спустя короткое время вышли США, ответственные за пятую часть всех общемировых выбросов.

Андрей Киселев: "Даже те меры, которые предлагаются, во многом декларативные. Каждый выбирает свой путь и они между собой не очень согласуются, тут надежд нет. А потом, система климата чрезвычайно инерционна, политики этого не любят, им нужно сегодня принять меры, а завтра уже продемонстрировать желающим, как эффективно действуют их мудрые решения. Это кропотливая, медленная работа, которая скажется уже не при нашей жизни".

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

На военной службе

Человек всегда стремился понять, когда и почему пойдет дождь, подует ветер, выпадет снег. Но погодные и климатические изменения настолько сложны и взаимосвязаны, что только в XX веке мы научились понимать и предсказывать поведение погоды. Бытует мнение, что метеорологи, а значит и климатологи, слишком часто ошибаются, но вот вам красноречивый пример: во время Второй мировой войны перед высадкой в Нормандии союзники выбили из всех островов в Ла-Манше немецкие метеостанции. В результате германское командование могло ориентироваться только на данные с континента, которые говорили, что в начале июня на море будут шторма, а следовательно никакой высадки не будет. Роммель, командовавший обороной побережья, в критический момент уехал в отпуск, будучи уверенный, что в ближайшие дни ничего существенного не произойдет. Союзники же, благодаря данным метеорологов, видели, что 6 июня, в день высадки, будет "окно" хорошей погоды.

С высадки в Нормандии прошло 74 года, методы и технологии метеорологов и климатологов сильно ушли вперед. И все данные и модели, которые они получают, говорят о том, что даже если мы сегодня полностью прекратим все выбросы углекислого газа в атмосферу, эффект от нашего вмешательства будет заметен и спустя 100 лет.

Александр Чернокульский: "Глобальное потепление - это сегодняшняя реальность, и антропогенный фактор играет решающую роль, в научном сообществе здесь консенсус в 99%. Один процент мы оставляем на всякий случай, если вдруг вся наша наблюдательная система, физики, химики, биологи - все что-то пропустили. К сожалению у нас одна планета, нет еще одной, где можно экспериментально подтвердить все наши выводы, но численные модели климата достаточно достоверно предсказывают поведение погоды. И эти модели очень четко нам показывают, что потепление есть и связано оно в первую очередь со сжиганием ископаемого топлива"