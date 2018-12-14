Морозы до минус 17 градусов придут в Москву на следующей неделе

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На следующей неделе в Москве ожидается похолодание, в некоторые дни температура опустится до 17 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр.

В понедельник, 17 декабря, температура опустится до минус 12 градусов днем и до минус 16 градусов ночью. Во вторник, 18 декабря, температура опустится до минус 14 градусов днем, ночью – до минус 17. В среду и четверг, 19 и 20 декабря, ожидается до минус 14 градусов днем и до минус 17 – ночью. Во вторник, среду и четверг пройдет слабый снег.

После оттепели в Москву в эти выходные вернется зимняя погода. В субботу, 15 декабря, температура воздуха опустится до шести градусов, а в воскресенье – до 17. Несмотря на похолодание, в квартирах москвичей будет тепло – МОЭК повысит температуру на внутренних системах отопления в жилых домах.

Ученые призвали не бояться перепадов температуры, поскольку это не аномалия, а возврат к норме.

