Высокое атмосферное давление ожидается 16 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ночь на 16 декабря температура в Москве опустилась сразу на 10 градусов – до минус 15 градусов. День воскресенья также обещает быть холодным.

16 декабря морозы усилятся, температура будет ниже климатической нормы на 6-7 градусов и опустится до минус 12 градусов в Москве и до минус 15 градусов в Подмосковье, передает портал "Метеоновости". Сегодня cтоличный регион окажется в самом центре антициклона, атмосферное давление превысит средние значения на 20 единиц, что может плохо отразиться на людях с заболеваниями сердца и сосудов.

Также в первой половине дня 16 декабря в Москве ожидаются туман с видимостью 200-700 метров, изморозь и гололедица.

На следующей неделе в Москву придут 17-градусные морозы со снегом. МОЭК пообещала повысить температуру отопления в жилых домах.

