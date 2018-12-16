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16 декабря, 09:20

Высокое атмосферное давление ожидается 16 декабря

общество погода

16 декабря, 09:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ночь на 16 декабря температура в Москве опустилась сразу на 10 градусов – до минус 15 градусов. День воскресенья также обещает быть холодным.

16 декабря морозы усилятся, температура будет ниже климатической нормы на 6-7 градусов и опустится до минус 12 градусов в Москве и до минус 15 градусов в Подмосковье, передает портал "Метеоновости". Сегодня cтоличный регион окажется в самом центре антициклона, атмосферное давление превысит средние значения на 20 единиц, что может плохо отразиться на людях с заболеваниями сердца и сосудов.

Также в первой половине дня 16 декабря в Москве ожидаются туман с видимостью 200-700 метров, изморозь и гололедица.

На следующей неделе в Москву придут 17-градусные морозы со снегом. МОЭК пообещала повысить температуру отопления в жилых домах.

В Москве ожидается похолодание до -17 градусов

общество погода

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