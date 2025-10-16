Надежда Бабкина назвала моду на кокошники хорошей тенденцией

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Популярность кокошников – это хорошая тенденция, сказала в разговоре с News.ru народная артистка России Надежда Бабкина.

Однако она обратила внимание на необходимость учитывать дресс-код в школах и на работе.

"Он (кокошник. – Прим. ред.) красив, он любую девочку, любую женщину всегда облагородит. Только для женщины чуть покрупнее, а для девочки – чуть поменьше", – поделилась своим мнением певица.

Ранее стилист Владислав Лисовец указывал, что выбор кокошника в качестве элемента одежды среди российских политиков говорит о том, что они поддерживают традиции и ценности своей страны.

Так он отреагировал на образ уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, который она выбрала для встречи с Владимиром Путиным. На ней был кокошник в стиле гжель.