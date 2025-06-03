Стилист Лисовец: кокошник у политиков показывает поддержку отечественных традиций

Фото: kremlin.ru

Выбор кокошника в качестве элемента одежды среди российских политиков показывает, что они поддерживают отечественные традиции и ценности, заявил стилист Владислав Лисовец в беседе с ТАСС.

Так он прокомментировал образ уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, который она выбрала для встречи с Владимиром Путиным. На это мероприятие она надела кокошник в стиле гжель. Стилист уверен, что этот аксессуар в наше время используют для выражения своей позиции и привлечения внимания, а не как элемент повседневной моды.

"Я нигде не видел, чтобы это было модным аксессуаром или украшением", – заявил Лисовец.

Ранее стилист Александр Рогов посоветовал носить кружевные пелерины, платки и шляпки. По его словам, "бабушкины" платки стали новым трендом 2025 года. Стилист рекомендовал надевать их поверх контрастных жакетов, пальто и платьев.

Кроме того, вновь стали актуальны овальные очки в стиле 1990-х, а также модели "кошачий глаз" и с цепочкой.

