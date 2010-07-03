Эксперты рассказали, во сколько обошелся россиянам летний отдых

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Туроператоры рассказали, во сколько обошелся летний пляжный отдых российским туристам в 2019 году, сообщает АТОР.
Эксперты проанализировали средние цены на пакетные туры продолжительностью 10 ночей (на двоих взрослых, с питанием) по 12 направлениям. Дешевле всего гражданам обошелся отдых в России: путевку в Сочи можно было купить в среднем за 43 тысячи рублей, чуть дороже стоила поездка в Анапу или Крым. Самыми дорогими направлениями в период с мая по октябрь 2019 года стали Италия и Хорватия – 98-101 тысяча рублей.
Средняя цена пакетных туров в Болгарию – 73 тысячи рублей. За Черногорию или Тунис пришлосьотдать 84-88 тысяч рублей. В среднем 93-96 тысяч рублей стоил отдых в Греции, Кипре, Турции, Испании.
Эксперты предупредили, что спрос на отдых в дорогих отелях Турции этой осенью вырос в разы. На скидки можно рассчитывать только в самом конце сезона.
При этом стоимость размещения в октябре по сравнению с июлем уменьшилась в среднем на 45%. Траты на отпуск в ноябре могут оказаться на 70% ниже. Стоимость туров в самых популярных отелях высокого класса в октябре-ноябре колеблется от 99 до 150 тысяч рублей за недельный отдых на двоих.
Ноябрьские праздники в этом году обойдутся туристам на 10% дороже, чем в прошлом. Как объяснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, это касается путешествий за рубеж и по России.
Путешествие внутри страны семье из трех человек обойдется в 25-30 тысяч рублей. Примерно столько же нужно будет потратить на поездку за границу, но на двоих. Среди приоритетных направлений для поездок по России – Сочи, Санкт-Петербург, города Подмосковья, а среди иностранных городов – Берлин, Прага и Амстердам.
Самым выгодным направлением для путешествий за границу в предстоящие ноябрьские праздники будет Минск. Билет на самолет в обе стороны обойдется в 6,2 тысячи рублей.
Второе место в рейтинге занимает Гюмри (Армения). Не ударят по бюджету поездки в Ригу (Латвия), Лейпциг (Германия), Братиславу (Словакия). В число доступных направлений внутри страны с вылетом из Москвы туда–обратно вошли поездки в Мурманск, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Набережные Челны.
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