Эксперты рассказали, когда ждать скидок на туры в Турцию

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Спрос на отдых в дорогих отелях Турции этой осенью вырос в разы, потому на скидки туристы могут рассчитывать только в самом конце сезона, сообщили в АТОР.

По данным туроператоров, многие отели загружены на 99%. Заметно выросли объемы бронирований отелей класса luxury.

При этом стоимость размещения в октябре по сравнению с июлем уменьшилась в среднем на 45%. Траты на отпуск в ноябре могут оказаться на 70% ниже.

Стоимость туров в наиболее популярных отелях высокого уровня в октябре-ноябре колеблется от 99 до 150 тысяч рублей за недельный отдых на двоих.

Ранее а Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что цены на короткие поездки в российские города или в зарубежные страны в ноябре вырастут в среднем на десять процентов.