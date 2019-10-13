Туроператоры заявили о подорожании поездок в ноябре

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Цены на короткие поездки в российские города или в зарубежные страны в ноябре вырастут в среднем на десять процентов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Путешествие на два-три дня по своей стране обойдется в 25-30 тысяч рублей. Самые популярные направления – Сочи, Санкт-Петербург, города Подмосковья. Среди иностранных городов – Берлин, Прага, Амстердам.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что россияне, которые планируют провести ноябрьские праздники за рубежом, чаще всего интересуются Турцией, Кипром, ОАЭ и Израилем. Самыми выгодными направлениями названы внутренние маршруты, к примеру, Золотое кольцо, Подмосковье, Санкт-Петербург или Псков.

Тем временем турецкие отели отказались принимать россиян из-за высокого спроса. Наши соотечественники настолько активно скупают путевки на октябрь-ноябрь, что почти все рейсы в Анталью переполнены, рассказали туроператоры. Из-за этого многие отели курорта остановили продажи на осенние даты из-за 100-процентной загрузки. Кроме того, некоторые туристы оплатили отдых по акциям раннего бронирования, поэтому популярные гостиничные комплексы перестали принимать заявки еще в августе.

Пока турецкие отели в стопе, в Союзе туриндустрии советуют россиянам альтернативу – страны Средиземноморья, которые сравнимы с Антальей по цене, инфраструктуре и погоде. В первую очередь, это Кипр, а также Балканские страны. Также эксперты рекомендуют отправиться в Италию, а если не пугает долгий перелет, то можно купить путевку в страны Юго-Восточной Азии или в Доминикану.

